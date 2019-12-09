حملات مكبرة على الإشغالات بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.



أسفرت الحملات عن إزالة التعديات على حرم الطرق من الباعة الجائلين وفتح الطرق الرئيسية أمام المارة لتحقيق سيولة مرورية، وضبط مخالفات بالمحلات التجارية لعدم توافر الاشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، بالإضافة لضبط مخالفات من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق.



وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوحدة المحلية لضبط المخالفات واتخاذ كل إجراءات القانونية حيال المخالفين.

