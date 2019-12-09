بنك مصر الراعي الرئيسي لمعرض أرتيجيانو للحرف اليدوية بإيطاليا

قام بنك مصر برعاية معرض "أرتيجيانو" للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا، نظرًا لمشاركة مصر في المعرض باعتبارها الدولة ضيف الشرف لعام 2019، هذا و يشارك في الجناح المصري في المعرض أكثر من 50 عارضًا، بمنتجات مختلفة على مساحة 500 متر مربع.



ويعد هذا المعرض أهم حدث تجاري للمستهلك في العالم يحتفي بالحرفيين والمؤسسات الصغيرة ويحضره أكثر من مليون و300 ألف زائر ويعتبر فرصة تسويقية للمنتجات عالية الجودة، وانطلاقًا من حرص بنك مصر علي تقديم خدمات جديدة ومتنوعة لعملائه، فقد قام بتقديم دعمه الكامل لعملاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر للمشاركة في معرض الحرف اليدوية وذلك لفتح أسواق خارجية وخلق فرص تصديرية لهم وقد أُقيم المعرض خلال الفترة خلال الفترة من 30/11/2019 حتى 8/12/2019.



وجاءت رعاية بنك مصر لهذا المعرض في إطار المشاركة الفعالة لبنك مصر في تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يتيح المعرض فرصة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الممولين من بنك مصر.



ويتولى بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.



وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020، محققًا بذلك طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، ويأتي هذا انطلاقًا من توجهات الدولة وتماشيًا مع متطلبات البنك المركزي المصري الذي حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى.



ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري .



و فاز بنك مصر بجائزة بنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في أفريقيا من مجلة كوربورات لايف في واير في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجائزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.



ويسعى بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملاء البنك وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

