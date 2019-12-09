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حوادث

إحباط ترويج عقاقير طبية ولبن أطفال فاسدة بالقاهرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:07 م
صورة أرشيفية - عقاقير
صورة أرشيفية - عقاقير
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كتب محمد صبري
أحبط رجال مباحث القاهرة ترويج كميات من العقاقير الطبية منتهية الصلاحية ولبن الأطفال فاسدة، تم ضبط مندوب شركة الأدوية وتولت النيابة التحقيق.

أثناء مرور قوة من مباحث القاهرة الجديدة تم الاشتباه فى سيارة ملاكى باستيقاف قائدها تبين أنه مندوب صيدلي بشركة أدوية شهيرة.

وعثر بداخل السيارة على ٢٣٠٠ عبوة عقاقير طبية مختلفة الأنواع و٦ علبة لبن أطفال وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط أقر بأن المضبوطات حيازته خاصة بالشركة عمله وأنه كان فى سبيله لتوصيلها لإحدى الصيدليات الكائنة بمدينة الرحاب دائرة القسم، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
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