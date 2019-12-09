ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ عزومة عشاء.. أحمد حسن يحتفل بتألق النني بالدوري التركي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:34 م
احمد حسن
احمد حسن
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تهنئة لـ محمد النني نجم فريق بشكتاش التركي، عقب فوز فريقه على مضيفه قاسم باشا، الذي يلعب ضمن صفوفه كريم حافظ بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري التركي.

ونشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة النني وكريم حافظ خلال تناول وجبة العشاء.

وعلق: "شكرا يا رجالة علي العشاء اللي انا حسبت عليه 😂😂ومبروك يا نني الفوز و هاردلك كريم وموفقين دايما ان شاءالله و تشرفوا بلدكم "

ارتقى بشكتاش لوصافة الدوري التركي، برصيد 27 نقطة، خلف سيفاس سبور المتصدر برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد قاسم باشا عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر.



Advertisements

ترشيحاتنا

فيديوجراف| نسرين أمين تفتح النار على مخرج مسلسل الأسطورة وزوجته

الحبس والترحيل عقوبة رادعة ضد متسولتين أمام مسجد شهير في دبي

بدون مكياج .. حلا شيحة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

‎ظنوا أنها مخطوفة.. أهالي قرية بالدقهلية يضبطون شخصين يمسكان بطفلة‎ داخل توك توك

لتسهيل مروره بالأكمنة الشرطية | ضبط مستشار وزارة العدل المزيف

مجموعة الأهلي | لاعبو النجم الساحلي يمتنعون عن التدريبات لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين