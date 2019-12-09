بـ عزومة عشاء.. أحمد حسن يحتفل بتألق النني بالدوري التركي

وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، رسالة تهنئة لـ محمد النني نجم فريق بشكتاش التركي، عقب فوز فريقه على مضيفه قاسم باشا، الذي يلعب ضمن صفوفه كريم حافظ بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري التركي.



ونشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة النني وكريم حافظ خلال تناول وجبة العشاء.



وعلق: "شكرا يا رجالة علي العشاء اللي انا حسبت عليه 😂😂ومبروك يا نني الفوز و هاردلك كريم وموفقين دايما ان شاءالله و تشرفوا بلدكم "



ارتقى بشكتاش لوصافة الدوري التركي، برصيد 27 نقطة، خلف سيفاس سبور المتصدر برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد قاسم باشا عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر.







