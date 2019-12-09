طريقة عمل البطاطس المحشية لـ الشيف توتا مراد

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الإثنين، طريقة عمل بطاطس المحشية.



مقادير طريقة عمل بطاطس المحشية:

نصف كيلو بطاطس

لحمة مفرومة

بصل مفروم

سكر

ملح

فلفل

بهارات لحمة

صلصة طماطم

زيت

عصير طماطم

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل بطاطس المحشية، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.