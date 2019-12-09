طريقة عمل البطاطس المحشية لـ الشيف توتا مراد

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الإثنين، طريقة عمل بطاطس المحشية.
مقادير طريقة عمل بطاطس المحشية:
نصف كيلو بطاطس
لحمة مفرومة
بصل مفروم
سكر
ملح
فلفل
بهارات لحمة
صلصة طماطم
زيت
عصير طماطم
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل بطاطس المحشية، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.
مقادير طريقة عمل بطاطس المحشية:
نصف كيلو بطاطس
لحمة مفرومة
بصل مفروم
سكر
ملح
فلفل
بهارات لحمة
صلصة طماطم
زيت
عصير طماطم
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل بطاطس المحشية، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.