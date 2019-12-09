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توك شو

طريقة عمل البطاطس المحشية لـ الشيف توتا مراد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:26 م
البطاطس المحشية
البطاطس المحشية
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الإثنين، طريقة عمل بطاطس المحشية.

مقادير طريقة عمل بطاطس المحشية:
نصف كيلو بطاطس
لحمة مفرومة
بصل مفروم
سكر
ملح
فلفل
بهارات لحمة
صلصة طماطم
زيت
عصير طماطم
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل بطاطس المحشية، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.
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