مساعد عمر البشير يعلن توبته ويعتذر للشعب السوداني عن جرائمه السياسية

في اعترافٍ بخطئه السياسي، قدم عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني السابق، اعتذاره للشعب السوداني عن مشاركته في الحكم مع الرئيس السابق عمر البشير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سودانية.



قال المهدي: "اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية، وارتكب مظالم".



أضاف: "أرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولا للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية، وأنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة".



ويعد عبد الرحمن ابن السياسي السوداني الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وزعيم حزب الأمة. وكان عبد الرحمن عضوا في حزب الأمة، لكنه استقال من الحزب في 2010 بعد إعادته للجيش ثم تعيينه مساعدا للبشير في 2011.