ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مساعد عمر البشير يعلن توبته ويعتذر للشعب السوداني عن جرائمه السياسية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:42 م
عبدالرحمن والبشير
عبدالرحمن والبشير
Advertisements
محمد علي
في اعترافٍ بخطئه السياسي، قدم عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني السابق، اعتذاره للشعب السوداني عن مشاركته في الحكم مع الرئيس السابق عمر البشير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سودانية.

قال المهدي: "اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية، وارتكب مظالم".

أضاف: "أرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولا للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية، وأنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة".

ويعد عبد الرحمن ابن السياسي السوداني الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وزعيم حزب الأمة. وكان عبد الرحمن عضوا في حزب الأمة، لكنه استقال من الحزب في 2010 بعد إعادته للجيش ثم تعيينه مساعدا للبشير في 2011.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الأمة السوداني: اقتصادنا بحاجة لعملية جراحية.. ويجب محاكمة البشير في لاهاي

السودان يبدأ التحقيق مع منفذي انقلاب البشير عام 1989 .. تفاصيل

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية البشير

ضربة للإخوان وانتصار للمرأة.. كيف استقبل السودانيون قرار حل حزب البشير

بعد قرار حل الحزب.. البشير يقبّل رءوس أفراد نظامه المسجونين

ترشيحاتنا

بالاسماء.. تجنيس 66 مواطنا مع احتفاظهم بـ "المصرية"

هل الأكل والشرب بعد الوضوء يلزم المضمضة؟.. الإفتاء توضح

كلب شرس يمزق جسد سيدة

بـ 3 فساتين | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا .. صور

صدمة يوسف البلايلي تربك مخطط جروس في الأهلي السعودي

تعرف على شروط إنبي للتخلي عن أسامة جلال لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين