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ثقافة

مصطفى الفقي يختتم مؤتمر "مصر 2050 بمكتبة الاسكندرية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اختتم الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر "مصر 2050 رؤي لمستقبل مزدهر" الذي عقدته المكتبة على مدار يومي الأحد والاثنين 8-9 ديسمبر، حيث ألقى البيان الختامي لعرض التوصيات التي ناقشها المؤتمر.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ إن زعماء العالم اكتشفوا ان الحروب والصراعات التي وقعت كان وراءها أسباب اقتصادية، فالفقر بمثابة قنبلة موقوتة ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه يشكل حاجزًا أمام تحقيق مصر لأهدافها التنموية.

وأضاف "الفقي" إن مصر تواجه تحديات عديدة من بينها التعداد السكاني المتزايد ومشاكل المياه والطاقة والتغير المناخي، وهو ما يجعل الحياة أكثر صعوبة، متابعًا "لذلك علينا أن نفكر في المستقبل ووضع حلول لهذه المشكلات، والمكتبة تمد يدها لكل من يقدم تعاونًا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".

وشدد "الفقي" على أن مكتبة الإسكندرية صرح كبير متميز لإنتاج المعرفة ومركز لتطوير التنوع الاجتماعي والثقافي ومنصة للحوار والإبداع، موضحًا أن هدا الحوار الذي شهدته المكتبة يعد منصة كبيرة حول التنمية المستدامة يركز على المستقبل بوجود خبراء في كافة المجالات.

وأشار "الفقي" إلى أن مكتبة الإسكندرية تؤمن أن هناك قوة كبيرة تكمن داخل الشباب، ولذلك تحرص على الاستماع إليهم للتعرف على احلامهم وطموحاتهم، وإتاحة الفرص لهم لتطوير مهاراتهم وبناء أفكارهم، هذا الاهتمام يأتي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفِي ختام كلمته؛ أكد مدير مكتبة الإسكندرية على تفائله بخصوص المستقبل، قائلًا "المستقبل هو مسئوليتنا جميعًا، والمكتبة بدورها لن تدخر جهدًا للمساعدة لأن يكون هذا المستقبل باهرًا.
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