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فن

أخبار الفن| موسوعة جينيس تكذب تامر حسني في بيان رسمي.. وفجر السعيد تسخر من أصالة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:38 م
شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

ترشيح فيلم Irishman لـ14 جائزة في حفل اختيار النقاد للأفلام

أعلنت جمعية نقاد السينما، عن ترشيحات النهائية لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام، والتي استحوذ عليها فيلم Irishman الذي عرض في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

كاثرين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلاد حماها كيرك دوجلاس الـ 103
احتفلت النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز بعيد ميلاد النجم العالمي كيرك دوجلاس، والد زوجها مايكل دوجلاس، الـ 103 الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر الجاري.

بيان جديد من موسوعة جينيس يحرج تامر حسني
نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بيانا لوضع حد لـ الأقاويل المنتشرة حول حصول الفنان تامر حسني على جائزة الفنان الاكثر الهاما في العالم، لتكذب ادعاءه وتؤكد حصوله على رقم قياسي من حيث توقيعات جمهوره على لوحة معدنية في ابو ظبي.

فجر السعيد تسخر من أصالة بسبب البحرين: "باركيليهم قبل ما يسحبون الجنسية"
سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من المطربة السورية أصالة، بسبب تأخرها في تهنئة منتخب البحرين بفوزه ببطولة الخليج 24 لكرة القدم، لعلمها بأن الأخيرة تحمل الجنسية البحرينية.

أجمل البنات .. مي عز الدين توجه رسالة لـ دينا الشربيني
نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنانة دينا الشربيني من جلسة تصوير خاصة لها ، موجهة اليها رسالة خاصة.



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