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رياضة

أول تعليق من النني عقب تألقه مع فريق بشكتاش التركي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:43 م
ياسمين تيسير
أعرب محمد النني نجم فريق بشكتاش التركي عن سعادته بتألقه بالدوري التركي عقب الفوز أمام إيرزينكانسبور بثلاث أهداف دون رد الخميس الماضي.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له خلال المباراة وعلق بصورة صقر.

وحل إيرزينكانسبور ضيفا على بشكتاش ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس تركيا.

الفوز هو الخامس على التوالي لبشكتاش بعدما مر بفترة تخبط في بداية الموسم.

وشارك النني في المباراة كاملة ليحافظ على مركزه الأساسي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 ديسمبر.
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