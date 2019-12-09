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مرأة

أبرزها الوقاية من أمراض القلب.. فوائد صحية غير متوقعة لنوع لب شهير

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:01 م
فوائد صحية غير متوقعة
فوائد صحية غير متوقعة لنوع لب شهير
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رضوى حسام
لب عباد الشمس يأتي من رؤوس زهرة كبيرة من نبات عباد الشمس، كما أنه صالح للأكل وله نكهة خفيفة وطعم لذيذ، كما أن هناك العديد من الفوائد الصحية الرائعة للب عباد الشمس حسب ما نشره موقع "health line".

وأكدت الدراسات أن لب عباد الشمس مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين (ه) والسيلينيوم والمركبات النباتية المفيدة التي يمكن أن تساعد في منع الأمراض المزمنة.

وتساعد الفلافونويد والمركبات النباتية الأخرى الموجودة في لب عباد الشمس أيضًا على تقليل الالتهاب، تحتوي بذور عباد الشمس على العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تساعد في تقليل خطر الالتهاب وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

كما أن هناك مركبات في بذور عباد الشمس تمنع الأنزيم الذي يسبب انقباض الأوعية الدموية، وقد تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء ، وخفض ضغط الدم، بالإضافة أن المغنيسيوم في بذور عباد الشمس يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم مما يحافظ على صحة القلب.
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