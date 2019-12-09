إسكان النواب تناقش مشاكل الصرف الصحي بمركز الصف

عقدت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، اجتماعها الثاني برئاسة النائب عماد حمودة لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب علاء عابد بشأن عدم القيام بمعالجة الصرف الصحي الذي يصب في محطة صرف أبو ساعد مركز الصف، وكذلك عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الصف.



في بداية الاجتماع نوه النائب علاء عابد أنه عند مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف استعرضنا ملف التنمية المستدامة الشامل والذي يقر بأن المواطن المصري لابد وأن يشعر بتحسن في البيئة المحيطة من حوله من مشاريع مياه شرب وصرف صحي وقد أبدى استياءه من عدم القيام بمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصل في محطة الصرف بقرية عرب أبو ساعد من مصرف كوم امبو مما أدى إلى وجود تسريبات ادت الى تلوث العديد من الأراضي الزراعية وأصبحت لا تصلح للزراعة مع العلم أن الأراضي في الظهير الصحراوي تروي من مصرف كوم امبو، وكذلك المنازل أصبحت عائمة في مياه الصرف .



وتساءل: "ماهي تكلفة بناء محطة رفع الحد من هذه التسريبات؟، مشيرا إلى أنه حاول مرارا التواصل مع محافظ الجيزة، ولكنه لا يرى أي جهد مبذول من جانبه.



وأوضح أن أغلب المحاصيل الزراعية والفاكهة التي تسقي من مصارف غير صالحة للاستخدام الآدمي كما يوجد قرار من وزير الزراعة بمنع الري من المصارف.



كما طالب النائب بضرورة عمل محطة تحلية وتساءل ماهي تكلفتها حتى نخاطب بها وزير التخطيط، إلى جانب عمل زيارة للموقع لمشاهدة الوضع على أرض الواقع.



وعقب عادل حسن رئيس شركة صرف القاهرة موضحا ان صرف ألقاهرة مقسم لثلاث شرق النيل وغرب،النيل وجنوب النيل وبالنسبة لجنوب النيل يصب خط الصرف الصحي في محطة عرب أبو سعدة التي دخلت الخدمة في 1992 بطاقة 550 ألف متر مكعب، وأضاف أن نتائج تحاليل المحطة مطابقة للمواصفات وتصلح للزراعة وأشار انه توجد توسعات مستقبلية مقترحة لرفع الكفاءة 500 ألف متر مكعب أخرى ولكن في مواقع أخري في المعصرة والكريمات ونقوم بعمل خطوط ربط رئيسة وتمويل المرحلة الأولى لهذا المشروع يتكلف ٢ مليار.



وأوضح النائب علاء عابد أن مصرف كوم امبو لوث 8 فدان وبعض الأراضي،المحيطة التي تسقي من النيل يوجد بها نسبة تلوث نتيجة التسريبات .



وطالب النائب بمعالجة مصرف كوم امبو وإصلاح أماكن التسريبات وإعادة تبطينه للحد من التسريبات وكذلك تحويل المعالجة من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية.





وطلب النائب علاء عابد أن يقوم مندوب المحافظة بعمل تقرير عن الاجتماع وإعطائه المحافظ حتى ينزل ويعاين المشكلة على أرض الواقع للمساهمة في إيجاد حلول .



وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة أنها سوف تحدد موعد لزيارة مدنية الصف في. حضور مندوبي وزارة السكان ووزارة الزراعة ووزارة الري.



وأوصت بضرورة إجراء الصباحات الضرورية لمصرف الحد من تسرب المياه للأراضي، كما أوصت بتغيير نظام المعالجة بالمصارف إلى المعالجة الثلاثية وكذلك رفع طاقة المحطة لاستيعاب حجم صرف المناطق التي تخدمها المحطة.