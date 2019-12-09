ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز الدعاء بإطالة الله في عمري؟ | الإفتاء تجيب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:59 م
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "ما حكم الدعاء أن يطيل الله في عمري".

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلًا: "إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)، مشددًا على ان معظم الناس يحب أن يطول عمره، ولكن لا بد أن يحسن عمله، ويجوز الدعاء بأن يطيل الله في العمر، ومن يريد ان يطيل الله في عمره يصل رحمه كما قال الرسول –صلى الله عليه وسلم".

حكم الدعاء على النفس بالموت

ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الدعاء على النفس بالموت مخالف للسنة النبوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي".

وأجاب "عبد المعز"، خلال أحد البرامج الفضائية عن سؤال متصلة تقول: "ذهبت للحج العام الماضي وأثناء وقوفي بعرفات دعوت الله أن ياخدني وذهبت للعمرة أكثر من مرة ودعوت الله ولم يستجب.. فماذا أفعل؟"، قائلا: "ما فعلتيه خطأ لأن الله لا يستجيب دعاءً مخالفا لمنهج النبي وشعورك بأنك ليس لكِ قيمة في الحياة بعد تربية أبنائك وتزويجهم اعتقاد خاطئ تمامًا ووسوسة شيطان، استعيذي بالله من الشيطان واستغفري لذنبك وعليكِ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "في وقت الابتلاء يجب أن يظهر العبد الصبر لله بالقضاء والقدر وأن يتذلل لله عز وجل ويكثر من الدعاء لعل الله يفرج كربه ويرفع عنه الهم والحزن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية يحدد أمرين يكفيان فى الاحتفال بذكرى مولد النبي.. تعرف عليهما

الدعاء المستجاب.. الإفتاء تكشف عن 9 كلمات لفك الكرب و قضاء الدين

أماكن وأوقات استجابة الدعاء .. 27 وقتا ومكانا لا ترد فيها الدعوة

دعاء لحفظ الجنين وتثبيته.. يحميه من الحسد والتشوهات

حكم دعاء ربنا ما يحرمني منك وربنا ما يوريك مكروه .. الإفتاء تجيب

هل توجد صلاة تسمى المنجية عند الشدائد| رد الإفتاء

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن إلغاء المصرية للاتصالات سرعات الانترنت القديمة

بعد إصابة شريف مدكور بـ فيروس فى الدم | أطعمة تقوي مناعة مرضى السرطان

أغرقها في حمام السباحة بسبب ردود أفعالها المستفزة

أول رد فعل من الفيفا على قرار إيقاف روسيا لمدة 4 سنوات

صدمة يوسف البلايلي تربك مخطط جروس في الأهلي السعودي

هل يجوز الدعاء بإطالة الله في عمري؟ | الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين