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محافظات

تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:17 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب
سلم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتسليم المواطن بدري محمود محمد" تروسيكل"قيمته 22500 جنيه لمساعدته في إقامة مشروع لبيع الخضراوات يوفر دخل ثابت لأسرته تساعدها علي مواجهة أعباء الحياه، استجابة لشكواه من عدم قدرته علي تدبير احتياجات اسرته المعيشية.

وأوضح الداودى، أن المحافظة فور علمها بشكوى المواطن كلفت مديرية التضامن الاجتماعي بالتواصل معه وبحث حالته، فأشار المواطن إلى رغبته في الحصول على مشروع" تروسيكل لبيع الخضار"، كما أن المديرية قامت بتسجيله ببرنامج تكافل وكرامة تنفيذا لخطة الدولة 2030 لمساندة كافة شرائح المجتمع الأولى بالرعاية والتقليل من نسب الفقر والبطالة.

ووجه الداودى، التنفيذيين بسرعة استيفاء كافة إجراءات التراخيص الخاصة بالمركبة مع إدارة المرور، كما وجه شكره إلى كل من مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية تنمية ورعاية العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي على ما يبذلونه من جهد في رفع المعاناة عن كاهل المواطن القنائي.

وأكد الداودى على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجًا.
تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين
تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين
تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين
تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين
تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين
تروسيكل لمساعدته معيشيًا.. محافظ قنا يستجيب لشكوى أحد المواطنين
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