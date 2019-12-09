السومة يحدد موعد عودته لتدريبات الأهلي السعودي

أكد السوري الدولي عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة، عودته لتدريبات الفريق الكروي بناديه قريبا، موجهًا رسالة لكل من دعمه قبل وبعد خضوعه لعمليته الجراحية بمدينة ميونخ الألمانية.



وبدأ السومة في الساعات القليلة الماضية، برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل العيادة الطبية بمقر النادي الأهلي تحت إشراف حاتم جمعة رئيس الجهاز الطبي، وذلك بعدما أجرى جراحة ناجحة أسفل البطن الخميس الماضي بألمانيا على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.



وقال الهداف السوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عصر اليوم الإثنين: "شكرًا لكل الذين سألوا واطمأنوا علي قبل وبعد العملية، بإذن الله فترة قصيرة وأرجع للتدريبات".