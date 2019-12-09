محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة

استوقف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سيارته على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من قرية منقباد ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ بالترعة الجانبية على الطريق واستدعي سيارة الإسعاف لتوقيع الكشف الطبي على الركاب وتم استخراج ركاب السيارة دون أي إصابات.



كان محافظ أسيوط شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 8764 ي م ج بالترعة الجانبية على طريق أسيوط الزراعي قبل مدخل قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وذلك أثناء عودته من جولة تفقدية بمركز القوصية.



واستوقف المحافظ سيارته واطمأن على ركاب السيارة وقائدها " م. ج " 24 سنة مقيم قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وعلى الفور وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم توقيع الكشف الطبي على ركاب السيارة للاطمئنان عليهم وتبين عدم وجود أي إصابات.



وتم استدعاء قوات الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بمركز أسيوط لاستخراج السيارة من الترعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



ووجه المحافظ بتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم وتسيير حركة المرور واستخراج السيارة بمعرفة قوات الحماية المدنية ورئاسة مركز ومدينة أسيوط.