ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:13 م
سيارة ملاكي سقطت
سيارة ملاكي سقطت بالترعة
Advertisements
إيهاب عمر
استوقف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سيارته على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من قرية منقباد ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ بالترعة الجانبية على الطريق واستدعي سيارة الإسعاف لتوقيع الكشف الطبي على الركاب وتم استخراج ركاب السيارة دون أي إصابات.

كان محافظ أسيوط شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 8764 ي م ج بالترعة الجانبية على طريق أسيوط الزراعي قبل مدخل قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وذلك أثناء عودته من جولة تفقدية بمركز القوصية.

واستوقف المحافظ سيارته واطمأن على ركاب السيارة وقائدها " م. ج " 24 سنة مقيم قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وعلى الفور وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم توقيع الكشف الطبي على ركاب السيارة للاطمئنان عليهم وتبين عدم وجود أي إصابات.

وتم استدعاء قوات الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بمركز أسيوط لاستخراج السيارة من الترعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ بتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم وتسيير حركة المرور واستخراج السيارة بمعرفة قوات الحماية المدنية ورئاسة مركز ومدينة أسيوط.
محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة
محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة
محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة
محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة
محافظ أسيوط يوقف سيارته ليطمئن على ركاب سيارة ملاكي سقطت بالترعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة والديه وشقيقه في سقوط سيارة بترعة بسوهاج

انقلاب سيارة ملاكى على طريق طلخا شربين أمام قرية الطويلة

مصرع طبيب فى انقلاب سيارته بترعة الرياح البحيرى بكوم حمادة

حوادث وحرائق.. إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ زراعي كفر الدوار.. ونيابة القناطر الخيرية تأمر بالتحقيق في أسباب حريق مصنع المواد اللاصقة

ترشيحاتنا

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة في الطائرة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. و وفاة محمد عبده تتصدر جوجل بـ السعودية

بدون مكياج .. حلا شيحة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

بـ 3 فساتين | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا .. صور

تناوليه قبل الوجبات بـ 30 دقيقة .. مشروب خارق لنسف الكرش

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بترحيب من سالي عبد السلام.. شاهد إطلالة لميس الحديدي ببرنامجها الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين