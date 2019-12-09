اكتساح طلاب مصر بطولة UC MAS العالمية فى الدورة 24 بكمبوديا

حقق الطلاب المصريين المشاركين بالمسابقة العالمية لبرنامج الحساب الذهني يوسي ماس المقامة في كمبوديا، أرقاما قياسية، بتفوقهم على 5 آلاف طالبا يمثلون أكثر من 75 دولة على مستوى العالم.



وشارك بالمسابقة العالمية 135 طالبا مصريًا، واستطاعوا حصد المراكز الأولى، حيث حصلت الطالبة جودى إبراهيم سعد محمد على الجراند شامبيون، وحصل 18 طالبا آخر على الشامبيون، بالإضافة الى حصول 22 طفلا على المركز الأول و 44 طفلًا على المركز الثانى و14 طفلًا على المركز الثالث فى سابقة لم تحققها أي دولة بالعالم طوال دورات المسابقة الـ 24 .



وتعتمد هذه المسابقة على قدرات الطلاب في الإجابة عن 200 مسألة حسابية فى زمن أقصاه 8 دقائق وبدون استخدام الألة الحاسبة، وبرنامج يوسي ماس UC Mas، هو مفهوم جديد لتنمية مهارات التعلم لدى الأطفال من سن 4 إلى 12 سنة ويسمى "المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني" والشائع باسم "برنامج يوسي ماس uc mas" ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة الطفل في قدراته التعليمية وكسر حاجز الخوف من مادة الرياضيات والحفظ وذلك باستخدام طرق علمية مؤكدة ثبت نجاحها على مدى قرون، ويصبح الطلاب أكثر قدرة على التغلب على ضغوط الامتحان والتميز في جميع المواد بالتسلح بالذاكرة القوية والتركيز والفهم والانتباه وسرعة البديهة والاستيعاب والإبداع والثقة بالنفس.



وحرص الطلاب المصريين المشاركين في مسابقة يوسي ماس العالمية، علي رفع اسم وعلم وطنهم عاليًا وسط أعداد كبيرة من الطلاب ذو الجنسيات المختلفة، ورافق الوفد المصري كلًا من الدكتور مجدى أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة يوسي ماس مصر، والدكتورة حنان نبيل نائب رئيس مجلس الإدارة وتشيف مودريتور الشرق الأوسط وأوروبا، و أميرة عبد العزيز المدير العام ليوسي ماس، والذين أكدوا بأن الطفل المصرى يتميز بالذكاء الفطري، والقدرة على اكتساب المهارات و المنافسة، وإحراز المراكز المتقدمة إذا ما تم رعايته والاهتمام الخاص به.



ومن المقرر وصول الطلاب المصريين إلى مطار القاهرة، عائدين إلى أرض الوطن، الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر، وسيكون فى استقبالهم بالمطار أهاليهم ووفد رسمى من قيادات التعليم العام والخاص.