حرب النجوم.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان.. واشتعال أزمة أصالة وأحلام.. وزينة وريهام سعيد عرض مستمر

- زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان

- أزمة جديدة بين زينة وريهام سعيد

- الحرب تشتعل بين أصالة وأحلام



شهدت الفترة الأخيرة صراعات وخلافات بين النجوم سواء في مصر أو الوطن العربي، وأدت هذه الخلافات إلى اتخاذ بعضهم قرارات نارية، بتعليقات قاسية أو إلغاء المتابعة أو البلوك على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أزمات النجوم والحرب بينهم.



زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان

نشرت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على خبر سيارتها الفارهة مؤكدة أنها لا تحب فكرة الاستعراض وتهاجم محمد رمضان الذى دائما ما يحب ان يستعرض سياراته الفارهة.



وقالت ندى الكامل: «اني ضد فكرة الاستعراض ب حاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي.. اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك نمبر.. وانك .. حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل أي حاجة عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخللي الناس عاوزه تكون كده بأي طريقة وده خطر جدا»، وذلك فى إشارة للفنان محمد رمضان الذى يحب أن يستعرض دائما بسيارته كما أنه يطلق على نفسه نمبر وان.



وظهرت، زوجة الفيشاوي الصغير، في فيديو آخر، تخرج من سيارتها المرسيدس الفارهة، بينما يخرج صوت كاسيت السيارة، أغنية «جابوا سيرته» للنجمة أصالة نصري، وسرعان ما تفاعلت «ندى» مع الأغنية بوصلة رقص في الشارع.



- محمد رمضان وبيومي فؤاد



في يوليو 2016، تراجع الفنان محمد رمضان عن وصف الفنان بيومي فؤاد بـ «النحيت»، بعد نشره منشورا هاجم فيه الأخير بسبب انتقاد وجهه لـ «رمضان» عن دوره في مسلسل «الأسطورة» الذي تم عرضه في شهر رمضان من نفس العام.



وكتب محمد رمضان في منشوره على "فيس بوك" قبل التعديل: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت».



وبعد لحظات من انتشار تعليق محمد رمضان على المواقع الإلكترونية، وانتقاد البعض له سارع في تعديله وحذف كلمة «نحيت»، ليكون كالتالي: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! ده انت تشتغل ناقد بقى "بصوت رفاعي الدسوقي».



- زينة وريهام سعيد

وجهت الفنانة زينة، رسالة قاسية للإعلامية ريهام سعيد، بسبب وصفها لأصحاب السمنة بالعبء على الدولة.



وقالت زينة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل، وبتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، رخيصة أنا مش فاهمة ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسا منتهى عدم الاحترام وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب"، ولكنها سرعان ما قامت بحذفها.



بدأت الأزمة بين ريهام، وزينة، عندما قامت ريهام، بالدفاع عن أحمد عز، وقت أزمته مع زينة على نسب الأطفال، من خلال برنامج "صبايا الخير".



وتجددت الأزمة مؤخرًا بسبب دفاع ريهام المستمر عن عز، وقت نشوب مشاجرة بينه وبين زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي منذ عدة أيام، حيث علقت ريهام على الأمر قائلة: "برضو هقول حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق".



- أصالة وأحلام



ردت الفنانة أحلام على الفنانة أصالة نصري، لافتة إلى أنها تعمدت عمل حظر "بلوك" لها، وإلغاء متابعة حسابها على مواقع التواصل لأنها لا تستحق أكثر من ذلك، ووصفتها بالمنافقة التي تتزلف.



وفي أحد اللقاءات التليفزيونية مع أحلام، قالت: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك".



وأضافت: "أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة وآخر السطر.. ليه هعمل متابعة "فولو" لشخص عم بيقول للعالم والإعلام إني بحرض حدا ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام. أصالة عايزة تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب "كورنر" وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك".



وتابعت: "وبدي اقولها لو هي عندها شوية جرأة.. وهي فعلا ما كان بدها تعمل هالبلبلة كلها وتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين الي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة".



ولفتت أحلام إلى أن أصالة تتصرف مثل الثعبان، وقالت: "بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل".