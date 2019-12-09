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محافظات

محافظ جنوب سيناء يطالب السائقين الالتزام بالزي المخصص لهم في منتدى شباب العالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:18 م
استعدادات شرم الشيخ
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم
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ايمن محمد
طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سائقي التاكسي والسرفيس والميكروباص بشرم الشيخ بضرورة الالتزام بالزي المخصص لهم "اليونيفورم" وخصوصا من يوم الجمعه ١٣ ديسمبر الى يوم الاربعاء ١٨ ديسمبر الحالي وهي فترة انعقاد منتدى شباب العالم.

ونصح فودة، بضرورة اتباع الأسلوب الإيجابي اللائق والظهور بالمظهر المشرف لدي ضيوف منتدى شباب العالم مما يكون له الأثر والمردود الإيجابي و يعود بالنفع على وطننا الغالي مصر عامة وشرم الشيخ خاصة علاوة على إنه يسهم بشكل كبير في زيادة الترويج السياحي للمدينة لدي وفود العالم.

وحذر فودة من عدم الالتزام بتلك التعليمات حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بمعرفة إدارة المرور بشرم الشيخ.
محافظ جنوب سيناء يطالب السائقين الالتزام بالزي المخصص لهم في منتدى شباب العالم
محافظ جنوب سيناء يطالب السائقين الالتزام بالزي المخصص لهم في منتدى شباب العالم
محافظ جنوب سيناء يطالب السائقين الالتزام بالزي المخصص لهم في منتدى شباب العالم
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