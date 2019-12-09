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محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:20 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
شهد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط  الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة الذي نظمته هيئة هاند يكاب الدولية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وجمعية البر لتنمية المجتمع بعرب الجهمة بالقوصية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أقيم الاحتفال بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة القوصية، بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باسيوط والسيد رينير كاربيان مدير برنامج هيئة هاند يكاب انترناشونال في مصر ، هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة واكثر من 400 شخص من أهالي المعاقين وأبناء أسيوط.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمات الحضور ثم عروض لفقرات فنية وغنائية ومسرحية لأشخاص ذوي إعاقة مترجمة بلغة الإشارة تجسد رسالة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات أصحاب همم وقدرات خاصة ومواهب متميزة فضلا عن تعزيز حب الوطن وتنمية روح الانتماء لدى المعاقين، بالتعاون مع طلاب مدارس التربية الفكرية والنور والأمل وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومكتب التنمية الايبارشي التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط .

وقال محافظ أسيوط - خلال كلمته - إن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة الكامنة داخلهم تثمر دائما وتعطي المجتمع مطلقا عليهم اسم ذوى الهمم والقدرات الخاصة مشيرا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم لافتا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات حقيقية وفاعلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بفئات المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

كما استعرض كل من فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهم ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة.

والتقى المحافظ بعضا من الأشخاص ذوى الإعاقة واستمع لطلباتهم معلنا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهم ومساعدتهم على الدمج فى مختلف القطاعات موجها وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة تجهيز الأبحاث الاجتماعية لهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم .

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين ومسئولي الجمعيات الأهلية والمعاقين منهم (أسامة محمد محمود لحصوله على درجة الدكتوراه بكلية التربية جامعة أسيوط ، والشيخ محمود سيد جمعة من حفظة القرآن الكريم ، وعزت كمال رئيس مجلس إدارة جمعية متحدي الإعاقة والمعتز بالله عبدالنبي احد الشباب المدربين والحاصل على العديد من الشهادات ، وعزت عبدالغني احد المشاركين والمنظمين لأنشطة ذوي الإعاقة بمركز القوصية ، ونجلاء حسين فؤاد اخصائية تخاطب ومنظمة للانشطة الرياضية) وتسليمهم شهادات تقدير لجهودهم المتميزة في القطاعات المختلفة.
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية
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