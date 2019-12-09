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محافظة الدقهلية تنفي وقوع إصابات بالغة في ملاهي المنصورة..فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:19 م
سكرتير مساعد محافظة
سكرتير مساعد محافظة الدقهلية
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قسم التوك شو
قالت منال غندور السكرتير العام المساعد لمحافظ الدقهلية، إنه تم التحقيق مع مدير المدرسة ومدير الإدارة التعليمية بخصوص واقعة التلاميذ المصابين في واقعة ملاهي المنصورة،  موضحة أن الخطأ يقع على مديرة المدرسة لعدم أخذها موافقة الأمن بالإدارة التعليمية.

نفت سكرتيرة مساعد محافظة الدقهلية خلال مكالمة هاتفيه لـ برنامج «حديث المساء» الذي يذاع علي فضائية «ام بي سي مصر»، وجود أي إصابات خطيرة باستثناء بنت مازالت تحت الرعاية، مؤكدة رجوع باقي الطلاب إلى منازلهم مصابين بجروح فقط.

أكدت السكرتير العام لمحافظ الدقهلية، أن الملاهي غير مرخصة وغير مزودة بوسائل حماية أو طفايات حريق للسيطرة على المواقف الخطرة.

أضافت منال غندور، أنه في غضون دقائق قليلة تم تشميع الملاهي بالشمع الأحمر وغلقها، مشيرة إلى أن مدير المدرسة والمدرسين المسؤولين عن الرحلة تم عرضهم على النيابة للتحقيق معهم.

لفتت منال غندور، إلى أن أي منشأة مهما كانت مرخصة وغير مطابقة للشروط، تقوم المحافظة بتشميعها وغلقها دون تهاون في الإجراءات.

قالت إحدى أولياء الأمور في مكالمة هاتفية، إن ابنتها أصيبت بكسر في قدمها ، مؤكدة أن مديرة المدرسة لم تقصر في أخذ الإجراءات ونقل الطلاب إلي المستشفى، موضحة أنها الواقعة الأولى من نوعها التي تحدث في المدرسة.
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