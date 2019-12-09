شاهد.. استقبال خالد بن حمد لـ لاعبي منتخب البحرين بالورود

استقبل الشيخ خالد بن حمد، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحريني، منتخب البحرين بالورود في المطار، ورافق بن حمد الفريق، أثناء ركوبهم الحافلة.





كان خالد بن حمد هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بفوز منتخب البلاد للمرة الأولى بكأس خليجي 24.





وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في رسالته، "نعتز ونفتخر بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتتويجه بلقب دورة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين".





وأوضح أن الفوز "يعد ثمرة من ثمار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أسهم في إحراز المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية نتائج مشرفة في المشاركات الإقليمية والقارية والدولية، والذي عزز من مكانة البحرين على الخارطة الرياضية".



