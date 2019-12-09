يورجن كلوب يعلن جاهزية ثنائي ليفربول لمواجهة سالزبورج في دوري الأبطال

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قدرة الثنائي ديان لوفرين، وجيني فينالدوم، على المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج.





وشارك ديان لوفرين، في تدريب يوم الإثنين ليفتح الباب أمام مشاركته ضد الفريق النمساوي يوم الثلاثاء بعد وجود اسمه في قائمة الريدز للمباراة، بعد خروجه من مباراة بورنموث يوم السبت للإصابة.





وقال "كلوب"، في تصريحات أبرزها موقع ناديه، "قد يعود فينالدوم ولالانا يوم الثلاثاء.. لقد أحببت أداء ديفوك أوريجي ضد إيفرتون، لكني لم أشركه أمام بورنموث لوجود الكثير من المباريات".





وأضاف "أفضل شيء أمام بورنموث أننا لم نضطر لإشراك ساديو ماني لقد لعب المواجهتين الأخيرتين كاملتين ، سنرى كيف سنخوض مواجهة يوم الثلاثاء، ليس لدي أي أفكار الآن ، يمكننا الدفع بأوريجي وماني، بجانب فينالدوم، نتمنى أن يكون الجميع لائقًا يوم الثلاثاء، ليساعدنا هذا على اتخاذ القرارات".