اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ندوات وفعاليات بمدن ومراكز البحيرة

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على توليه اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله خاصة الفساد الإداري باعتباره أحد أكبر العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتأثيره السلبى والمباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد والذى يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.



شدد المحافظ على مكافحة الفساد بكافة صوره لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإنجازات التي تتم على أرض مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات في هذا الشأن لمكافحة الفساد منها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والتي بهدف متابعة مدى الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي الصادر في 2019م والمتضمن جوانب علاقة الموظف والتزاماته بالوظيفة العامة والالتزامات الواجبة علي الموظف العام تجاه المواطنين والوظيفة العامة والمواد القانونية بقانون الخدمة المدنية ذات الصلة بالسلوك الوظيفي والجزاءات التأديبية.



فيما أوضحت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بإنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد أنه تم العمل على إشراك جميع فئات المجتمع للحد من تلك الآفة من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات لمكافحة الفساد بكافة مدن ومراكز المحافظة تزامنًا مع اليوم الدولي.



وأشارت إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس منسق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع موظفي مجلس المدينة في مبنى حديقة الطفل تم خلاله التأكيد على أن الاحتفال باليوم العالمي للفساد من كل عام يأتي ليحمل معه آمال وطموحات المواطن في القضاء علي كل مظاهر الفساد لدحر تلك الآفة التي انتشرت في الفترات الأخيرة وتعوق تقدم الدولة وازدهارها.



كما وجه رئيس مدينة الدلنجات بضرورة التركيز علي مدونة السلوك الوظيفي لعام ٢٠١٩ والتأكيد علي علاقة الموظف تجاه الدولة وتجاه المواطنين والتأكيد علي تطبيق معايير السلوك الوظيفي وتدعيم القيم المهنية وتنمية روح المسئولية لدي الموظف من خلال التمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع المواطنين وإنهاء كافة مصالحهم والتأكيد علي إيجاد صف ثاني من القيادات واتباع سياسة التدوير في أماكن العمل وإرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة والمحافظة علي أماكن العمل وحسن استقبال المواطن وإنهاء كافة احتياجاته وفقا للقانون.



كما تم تنفيذ ندوات وفعاليات مماثلة بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

