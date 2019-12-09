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رياضة

إيهاب جلال يطمئن على حالة فريد شوقي نجم خط وسط المصري

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:40 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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محمد الغزاوى
حرص الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قبيل انطلاق مران الفريق مساء اليوم بالاستاد، على الاطمئنان على حالة فريد شوقي نجم خط وسط الفريق والذي ينتظم في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

كان فريد شوقى أصيب بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي جمعته الخميس الماضي مع فريق قنا وهو الأمر الذي أدى لابتعاده عن قائمة الفريق خلال مباراته أمام رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية.

وأبدى ايهاب جلال سعادته بتحسن حالة اللاعب الذي بدأ تدريبات العدو الخفيف بجانب حصوله على جلسات العلاج بالموجات الصوتية حتى نهاية الأسبوع قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ولم يحدد جلال موقف اللاعب للعودة للمشاركة فى المباريات المقبلة والتى تبدأ بموقعة ذئاب الجبل والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.
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