الجديري المائي والسيلان.. 10 أمراض وراء الإصابة بالتهابات الحلق.. تعرف عليها

تعد التهابات الحلق من أشهر المشكلات الصحية المنتشرة بين مختلف الأعمار. وتتراوح أسباب التهاب الحلق بين العدوى والأمراض والإصابات.
6 طرق طبيعية لعلاج التهابات الحلق فى المنزل
- النكاف ، عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة
- نزلات البرد وتزداد عند تقلبات الطقس
- الانفلونزا وهو مرض شبيه بنزلات البرد لكن يسببه "فيروس"
- خلل عدد كريات الدم البيضاء ، وهو مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب
- الحصبة ، مرض يسبب طفحا وحمى
- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية
- التهاب اللوزتين .
- الالتهابات المنقولة جنسيا مثل السيلان والكلاميديا .
- الحساسية خاصة عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية.
وعرض موقع "healthline" أهم الأمراض التى تتسبب فى معاناة الانسان من التهابات الحلق.
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6 طرق طبيعية لعلاج التهابات الحلق فى المنزل
- جدري الماء ، عدوى تسبب الحمى والطفح الجلدي
- النكاف ، عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة
- نزلات البرد وتزداد عند تقلبات الطقس
- الانفلونزا وهو مرض شبيه بنزلات البرد لكن يسببه "فيروس"
- خلل عدد كريات الدم البيضاء ، وهو مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب
- الحصبة ، مرض يسبب طفحا وحمى
- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية
- التهاب اللوزتين .
- الالتهابات المنقولة جنسيا مثل السيلان والكلاميديا .
- الحساسية خاصة عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية.