الجديري المائي والسيلان.. 10 أمراض وراء الإصابة بالتهابات الحلق.. تعرف عليها

وعرض موقع "healthline" أهم الأمراض التى تتسبب فى معاناة الانسان من التهابات الحلق.





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التهابات الحلق فى المنزل





تعد التهابات الحلق من أشهر المشكلات الصحية المنتشرة بين مختلف الأعمار. وتتراوح أسباب التهاب الحلق بين العدوى والأمراض والإصابات.- جدري الماء ، عدوى تسبب الحمى والطفح الجلدي- النكاف ، عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة- نزلات البرد وتزداد عند تقلبات الطقس- الانفلونزا وهو مرض شبيه بنزلات البرد لكن يسببه "فيروس"- خلل عدد كريات الدم البيضاء ، وهو مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب- الحصبة ، مرض يسبب طفحا وحمى- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية- التهاب اللوزتين .- الالتهابات المنقولة جنسيا مثل السيلان والكلاميديا .- الحساسية خاصة عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية.