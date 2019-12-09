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مرأة

الجديري المائي والسيلان.. 10 أمراض وراء الإصابة بالتهابات الحلق.. تعرف عليها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:29 م
الجديري المائي والسيلان..
الجديري المائي والسيلان.. 10 أمراض وراء الاصابة بالتهابات ال
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اسماء محمد
تعد التهابات الحلق من أشهر المشكلات الصحية المنتشرة بين مختلف الأعمار. وتتراوح أسباب التهاب الحلق بين العدوى والأمراض والإصابات.

وعرض موقع "healthline" أهم الأمراض التى تتسبب فى معاناة الانسان من التهابات الحلق.

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6 طرق طبيعية لعلاج التهابات الحلق فى المنزل

- جدري الماء ، عدوى تسبب الحمى والطفح الجلدي
- النكاف ، عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة
- نزلات البرد وتزداد عند تقلبات الطقس
- الانفلونزا وهو مرض شبيه بنزلات البرد لكن يسببه "فيروس"
- خلل عدد كريات الدم البيضاء ، وهو مرض معد ينتقل عن طريق اللعاب
- الحصبة ، مرض يسبب طفحا وحمى
- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية
- التهاب اللوزتين .
- الالتهابات المنقولة جنسيا مثل السيلان والكلاميديا .
- الحساسية خاصة عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية.
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