ابلكيشن التقديم في المدارس الخاصة يتجاوز 6 آلاف جنيه..فيديو

قالت شيماء علي "أحد أولياء الأمور، إن الكثافة العددية في المدارس الحكومية كبيرة جدا، وهو ما يدفع أولياء الأمور إلي اللجوء إلي المدارس الخاصة.





وأضافت شيماء علي، خلال حوارها لـ برنامج "اليوم" الذي يعرض علي شاشة "دي إم سي"، أن الإقبال على المدارس الجديدة التي قامت بتأسيسها الدولة ليس كبيرا، ويرجع ذلك لعدم وجود تجارب موسعة لأولياء الأمور حتى الآن.





وأكدت شيماء علي، أن ابلكيشن التقديم في المدارس الخاصة حاليا تجاوز الـ 6 آلاف جنيه، مما يتسبب في عبء كبير على أولياء الأمور، موضحة أنه إذا تم رفض الابلكيشن من قبل المدرسة لا يحق لولي الأمر استرداد المبلغ.





ولفتت شيماء علي، إلى أن هناك بالفعل اختبارات نفسية تجري على الطلاب قبل القبول في المدارس، وتكون في غاية الصعوبة على الطفل.



