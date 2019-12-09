قنا تطلق "ماراثون رياضي" ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت محافظة قنا اليوم، ماراثون رياضي ضمن فعاليات حملة مناهضة "العنف ضد المرأة" بمشاركة 30 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم من 14 – 18 عاما .



يأتى ذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .



قال سكرتير عام محافظة قنا كمال شلبي - في تصريح اليوم - إن فعاليات الماراثون- الذي نظمته هيئة "بلان انترناشونال" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة ،في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة- انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة.



أشار كمال شلبى إلى أنه يهدف إلى نشر الوعي بين طلاب وطالبات المدارس حول ظاهرة العنف ضد المرأة؛ لتحفيزهم على المساهمة في التصدي لمثل هذه الظواهر المجتمعية الخاطئة.



ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات الخاصة بالحملة اليوم تنظيم عدد من العروض الفنية والمسرحية والرياضية .