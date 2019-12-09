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ديني

خالد الجندى: هؤلاء الناس وصفهم النبي بالأشد إيمانا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:13 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  إن النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كشف عن أشد الناس إيمانًا.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن أشد الناس إيمانًا هم أقوام يأتون بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به وبالكتاب ولم يروه.

وأوضح  الشيخ خالد الجندي، أنه عندما تنتمي لهذا العصر وتكون أشد الناس إيمانًا بمعيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وجود التحديات والمقاومات للقيم الدينية هو ما يرفع من قيمتها.

جدير بالذكر أن ورد حديث رواه الحاكم في "مستدركه" (6993)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (58/ 255) من طريق مُحَمَّد بْن أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟»

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَلَائِكَةُ؟، قَالَ: «هُمْ كَذَلِكَ وَيَحِقُّ ذَلِكَ لَهُمْ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا، بَلْ غَيْرُهُم»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ؟، قَالَ: «هُمْ كَذَلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَلِكَ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا، بَلْ غَيْرُهُمْ».

قَالَ: قُلْنَا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «أَقْوَامٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ فَيُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ فَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيمَانًا» وقال الحاكم عقبه: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

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