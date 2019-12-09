تجديد حبس الفراش المتهم بالتحرش بطالبة داخل حجرة الأنشطة بمدرسة بالشرقية

قرر المستشار محمود جميل، رئيس محكمة جنح مستأنف بلبيس، اليوم، تجديد حبس الفراش المتهم بالتحرش بتلميذة داخل حجرة الأنشطة بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إدارة بلبيس التعليمية قررت فتح تحقيق عاجل وفوري مع فراش لاتهامه باستدراج طالبة والتحرش بها داخل حجرة النشاط بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة، ونقلة إلى ديوان عام الإدارة لحين انتهاء التحقيقات.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام "ع. ر"، 35 سنة، فراش بمدرسة ابتدائى بقرية شبرا النخلة بمركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلة فى الصف السادس الابتدائي، داخل حجرة الأنشطة ومحاولة التحرش بها جنسيًا.



تم تحرير المحضر رقم 15104 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.



وتبين من التحريات الأولية أن الفراش جار الطفلة فى المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة.