ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس الفراش المتهم بالتحرش بطالبة داخل حجرة الأنشطة بمدرسة بالشرقية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:33 م
تجديد حبس الفراش
تجديد حبس الفراش المتهم بالتحرش بطالبة
Advertisements
محمد الطحاوي
قرر المستشار محمود جميل، رئيس محكمة جنح مستأنف بلبيس، اليوم، تجديد حبس الفراش المتهم بالتحرش بتلميذة داخل حجرة الأنشطة بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إدارة بلبيس التعليمية قررت فتح تحقيق عاجل وفوري مع فراش لاتهامه باستدراج طالبة والتحرش بها داخل حجرة النشاط بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة، ونقلة إلى ديوان عام الإدارة لحين انتهاء التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام "ع. ر"، 35 سنة، فراش بمدرسة ابتدائى بقرية شبرا النخلة بمركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلة فى الصف السادس الابتدائي، داخل حجرة الأنشطة ومحاولة التحرش بها جنسيًا.

تم تحرير المحضر رقم 15104 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.

وتبين من التحريات الأولية أن الفراش جار الطفلة فى المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيابة بلبيس بالشرقية تقرر حبس الخالة المفترية.. تفاصيل

تجديد حبس المتهم بالتحرش بابنة محام شهير

بلاغ يتهم عاملا باستدراج طالبة والتحرش بها داخل حجرة النشاط.. والتعليم تحقق

أخبار التعليم.. بلاغ يتهم عاملا باستدراج طالبة والتحرش بها.. والتعليم تحقق.. جامعة بنها تنظم قوافل متكاملة بشبين القناطر.. وجامعة حلوان تنظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

تفاصيل حبس فراش لاتهامه باستدراج طالبة والتحرش بها داخل مدرسة بالشرقية

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل كرم مطاوع | قصة أزمته مع الأزهر بسبب الإمام الحسين | نوستالجيا

حالة ذعر.. مشاجرة وحشية بين رجلين داخل مدينة ملاهي.. شاهد

مقاول يمزق جسد زوجته لاكتشافه علاقتها غير الشرعية مع سائق في المرج

في 40 دقيقة | كيف تحصل على الإقامة في دبي؟

سكر وصداع وإمساك.. 13 مشكلة صحية يسببها الموز

بعد إخلاء سبيلها.. أول ظهور لـ الراقصة جوهرة في الطائرة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل