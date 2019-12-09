القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة فى جولة بمحافظة بورسعيد .. تزور متحف النصر الحديث .. تتفقد المنطقة الصناعية والأنفاق

- القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة تزور محافظة بورسعيد

- سفتيلانا سوبوفا تزور متحف النصر الحديث في بورسعيد - افتتاح ميدان ستالينجراد في بورسعيد - تفقد منطقة بورسعيد الصناعية والأنفاق





استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة، بديوان عام محافظة بورسعيد.





وخلال اللقاء، عبر اللواء عادل الغضبان عن سعادته وترحيبه بزيارة القائم بأعمال السفارة الروسية، وذلك فى إطار العلاقات الوطيدة التى تجمع مصر بروسيا ، حيث أشاد اللواء عادل الغضبان بالعلاقات المصرية الروسية فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن الزيارة شملت افتتاح ميدان ستالينجراد، والذى يعبر عن عمق روابط الصلة بين الجانب المصرى و الروسي.





من جانبها قدمت سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان على حسن استقباله ، وشاهدت السفيرة فيلم تسجيلى عن إنجازات محافظة بورسعيد فى الآونة الأخيرة، مشيدة بما حدث بمحافظة بورسعيد من تطور وتنمية يضعها على الطريق الصحيح ، لافته لحرص بلادها على توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين فى مختلف أوجه التنمية .





وقامت سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة ، بزيارة متحف النصر الحديث ببورسعيد، وذلك للتعرف على أوجه التاريخ المصرى والمعالم الأثرية لمحافظة بورسعيد .





وحرصت سفتيلانا سوبوفا على تفقد جميع أقسام المتحف ، واستمعت لشرح تفصيلى عن المعالم التاريخية والحروب والشخصيات البارزة التى شاركت فى الحروب ، معبرة عن سعادتها البالغة بزيارة المتحف .





كما أفتتح محافظ بورسعيد، والقائمة بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة ، ميدان ستالنيجراد، والذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى خلال الفترة السابقة.





وبدأت فعاليات الافتتاح ، بتقديم عرض جماعى للأطفال حاملين أعلام مصر ، وسط أجواء من البهجة والترحيب باللواء عادل الغضبان والقائم بأعمال السفارة الروسية ، ثم قاما بقص الشريط الأحمر لافتتاح الميدان وخلال الافتتاح تم عرض شرح موجز عن الميدان وتاريخ إنشائه وتسميته .





وعبر اللواء عادل الغضبان عن بالغ سعادته بهذا الحدث، والذى يعبر عن أهمية الفترة الحالية فى تاريخ البلاد ، وتشهد تميزا وتطورا فى مختلف القطاعات ، معربا عن فخره واعتزازه بافتتاح ميدان ستالينجراد بحضور القائمة بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة والتى تشير إلى عمق الروابط التاريخية بين البلدين.





وأكد الغضبان أن المحافظة تشهد تغييرا كبيرا فى مختلف النواحى الإقتصادية والسياحية والصناعية والصحية والتعليمية والثقافية ، والتى تجعل بورسعيد فى طريقها للتنمية المستدامة.





واستكملت سفتيلانا سوبوفا القائمة بأعمال السفارة الروسية فى القاهرة، زيارتها لمحافظة بورسعيد، بتفقد المنطقة الصناعية، وقامت بزيارة مصنع الشركة البورسعيدية للأسماك.





كما تفقدت جميع أقسام المصنع للتعرف على عملية الإنتاج والتشغيل داخل المصنع، كما أجرت زيارة لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٨ مصنع وتفقدت مصنع إيدج للملابس الجاهزة، حيث تابعت عملية صناعة الملابس بمختلف مراحلها، وأنهت جولتها داخل المنطقة الصناعية بزيارة مصنع كابسى للدهانات وشاهدت فيلما تسجيليا عن نشأة المصنع والصناعات التى يقدمها.



