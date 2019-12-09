ألوان مختلفة وشبابية .. تصميمات مبتكرة من الفرو في عرض أزياء هاني البحيري

قالت مصممة الفرو جيسي ناصف، إن إنتاج الفرو أصبح أكثر ابتكارا من ذي قبل، حيث أصبح لا يقتصر على اللونين الأسود والبني، إلا أن هناك ألوانا مختلفة مثل الروز والموف والأخضر والبستاج.



وأوضحت جيسي ناصف، أنها قامت بمشاركة هاني البحيري بخط إنتاج جديد ومخصص لعرض أزياء هاني البحيري، وذلك بألوان جديدة تتناسب مع تصميماته المميزة، والتي تعتبر من أفضل التصميمات داخل مصر، من ناحية كل شئ.



وأضافت جيسي ناصف، أنها سعيدة بالمشاركة مع هاني البحيري، حيث إنها تعتبر انطلاقة وتغيرا للفكر الراتب عن الفرو، وإظهار خط إنتاج جديد وموضة جديدة أكثر أناقة وشبابية من الفرو.



وجاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن عرض أزياء هاني البحيري، والذي يجريه كل عام داخل مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية، وذلك من خلال عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، وهو العرض رقم ١١ له في مصر.



ويحضر المؤتمر نخبة الفنانين ورجال الأعمال ، ومن ابرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.