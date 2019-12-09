ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ألوان مختلفة وشبابية .. تصميمات مبتكرة من الفرو في عرض أزياء هاني البحيري

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:30 م
مصمم الازياء هاني
مصمم الازياء هاني البحيري
Advertisements
آية التيجي - رشا عوني- عدسة / احمد بيسو
قالت مصممة الفرو  جيسي ناصف، إن إنتاج الفرو أصبح أكثر ابتكارا من ذي قبل، حيث أصبح لا يقتصر على اللونين الأسود والبني، إلا أن هناك ألوانا مختلفة مثل الروز والموف والأخضر والبستاج.

وأوضحت جيسي ناصف، أنها قامت بمشاركة هاني البحيري بخط إنتاج جديد ومخصص لعرض أزياء هاني البحيري، وذلك بألوان جديدة تتناسب مع تصميماته المميزة، والتي تعتبر من أفضل التصميمات داخل مصر، من ناحية كل شئ.

وأضافت جيسي ناصف، أنها سعيدة بالمشاركة مع هاني البحيري، حيث إنها تعتبر انطلاقة وتغيرا للفكر الراتب عن الفرو، وإظهار خط إنتاج جديد وموضة جديدة أكثر أناقة وشبابية من الفرو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن عرض أزياء هاني البحيري، والذي يجريه كل عام داخل مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية، وذلك من خلال عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، وهو العرض  رقم ١١ له في مصر.

ويحضر المؤتمر نخبة الفنانين ورجال الأعمال ، ومن ابرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

من ذوقها ورسوماتها | هاني البحيري يخصص خط إنتاج باسم رجاء الجداوي

بحضور رجاء الجداوي | هاني البحيري يعلن تفاصيل الديفيليه رقم 100

رجاء الجداوي.. فساتين هاني البحيري تحتاج إلى "سيدات راقية"

كنت باخفي عيوب الفساتين.. رجاء الجداوي تكشف لأول مرة كواليس عملها عارضة أزياء

ترشيحاتنا

شاهد | حلا شيحة بفستان قصير برفقة الأختين ميار ومى الغيطى..من الأحلى؟

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

انتحار طالبة شنقا بمحافظة المنوفية لمرورها بأزمة نفسية

ضبط 720 قضية.. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل عودة 9 مليارات إلى خزينة الدولة

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

أول رد فعل من الفيفا على قرار إيقاف روسيا لمدة 4 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل