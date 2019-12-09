هادي خشبة: مدرب الأهلي الأسبق كان يفتعل أزمات مع وليد صلاح وإبراهيم حسن

عدد هادي خشبة نجم الأهلي الأسبق، سلبيات تسوبيل مدرب الأهلي الأسبق، مشيرًا إلى أنه عصبيته الزائدة كانت تخرجه عن تركيزه.



وقال هادي خشبة خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "تسوبيل مدرب عصبي وكان كثير المشاكل مع اللاعبين".



وافصح: أبرز من كان يفتعل معهم تسوبيل الأزمات وليد صلاح الدين وإبراهيم حسن، عصبيته الزائدة كانت دائما تخرجه عن تركيزه.



وانتقل للحديث عن بونفرير قائلا: اسم كبير، لكن كان يرفض "تسخين" اللاعبين، ويجعلنا نخوض التقسيمة بشكل مباشر، كنا ننتظره يلتفت ثم نقوم بعمل الاطالات لكي لا نتعرض للإصابات.



واختتم حديثه: هولمان من المدربين الذين استمتعت معهم، كان يعطي لنا حرية كبيرة داخل الملعب.