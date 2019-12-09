ضبط 1.5 طن كاتشب مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من شن حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.



كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 1.5 طن كاتشب معد للتعبئة و 127 الف عبوة كاتشب مقلدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك داخل مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم اول طنطا ملك المدعو "م م ع ق" 30 سنه مقيم دائرة القسم ‘ مخالفا للاشتراطات الصحية والبيئية ومستخدما خامات مجهولة المصدر.



تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.