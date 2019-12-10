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بين الناس

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تسديد ديونها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت الحاجة أم هبة ، البالغة من العمر 63 عاما ، وتقيم بشارع حازم البطوطى بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة من أهل الخير مساعدتها فى تسديد ديونها .

وتقول فى رسالتها : بعد أن أصيب زوجى بفشل بالجهاز التنفسي حاولت علاجه بالمستشفيات، ما اضطرها إلى الاستدانة من الجيران، وزادت وطأة الحياة عليها، بعدما توفى زوجها تاركا لها ٤ أبناء، يحتاجون إلى مصاريف يومية كما أنها تعانى من السكر وتحتاج إلى علاج شهرى لا تستطيع تدبير نفقاته، ويقوم أحد جيرانها بالتبرع بشرائه لها كل شهر.

وتابعت: أنا مريضة بالسكر، وولاد الحلال بيجيبولى العلاج كل شهر، والأكل والشرب ممكن ناكل مرة واحدة في اليوم، وممكن ما ندوقش الأكل اليوم كله، ونفسى أهل الخير يساعدونا، ونفسى أسدد ديونى ٦ آلاف جنيه، استلفتهم بسبب علاج زوجي، لما دخل المستشفى قبل وفاته.

وأختتمت: أحلم بتسديد ديونى قبل رحيلى، ومعاش شهرى يعينها على الحياة وظروف المعيشة الصعبة التى تعانى منها.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢١٠٩٤٥٨٣٧

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