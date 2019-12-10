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بين الناس

أهالى قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج يناشدون المسئولين برصف الطرق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن حسام أحمد حسن ،بقرية الصوامعة شرق ونجوعها بمركز أخميم فى محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، برصف الطريق بالقرية. 

ويقول فى رسالته: أن تكسر الشوارع تسبب فى عدم قدرة الأهالي على السير بشكل جيد وتكسير السيارات ومعاناة كبار السن فى المشي.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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