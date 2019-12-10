شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا لها خلال مشاركتها بمهرجان الأفلام القصيرة في دبي.



وخطفت الأنظار سيرين عبد النور بإطلالة من اختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الأزرق الجذاب، واتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة.



وحمل فستان سيرين عبد النور فى دبى توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، وبلغ سعره 39,098 ريال سعودى.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة، وتزينت بمجوهرات فخامة زادت من جمال إطلالتها.

