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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يناقش اتفاقية التجارة الحرة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:27 ص
أغذية
أغذية
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محمد يحيي
ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية على هامش معرض فود أفريكا، جلسة نقاشية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان الطريق إلى أفريقيا "اتفاقية التجارة الحرة"، وتستهدف الجلسة إلقاء الضوء على الاتفاقية.

وتدير الجلسة النقاشية المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال مديحة نصر، ضمن خطة الجمعية للمشاركة وتعزيز تواجدها بالمؤتمرات الهامة.

فيما يشارك في فعاليات الجلسة كمتحدثين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والسفير أبو بكر الحفنى مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا وأحمد بديوى مدير إدارة إفريقيا، جهاز التمثيل التجارى بمصر، بالإضافة إلى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الحرة.

وتأتي الجلسة على هامش فعاليات مؤتمر معالجة الغذاء والأطعمة والذي يأتي بالتزامن مع معرض food Africa، ويعد الحدث مهما لكافة المهتمين بآخر المستجدات في قطاعي الغذاء والأطعمة بأفريقيا.
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