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أخبار البلد

بعد جراحة خاطئة | سامح عاشور يستجيب لاستغاثة محام على فيس بوك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
استجاب سامح عاشور، نقيب المحامين لنداء أحد المحامين.

وكلف النقيب عضو مجلس النقابة العامة، ممدوح عبد العال، مقرر لجنة المتابعة والتواصل، بمتابعة الحالة الصحية للمحامي محمد محيي الدين ، وإبلاغه بتفاصيلها لحظة بلحظة وعمل اللازم فورا.

وصرح ممدوح عبد العال، بأنه متواجد بمستشفى الجنزوري مع أسرة المحامي، وتم التواصل مع مدير المستشفى لعمل اللازم، ويجري اتصالات مع النقيب العام لإيقافه على آخر المستجدات والمتطلبات بشأن المحامي، مشيرا إلى أن المحامي لم يكن مشتركا في مشروع علاج النقابة، ومع ذلك لن تتأخر النقابة في الوقوف بجانبه لحين الاطمئنان على حالته.

كان أحد المحامين قد نشر أمس عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي مستغيثا بالنقيب العام قائلا: “الأستاذ محمد محيي الدين المحامي بالاستئناف دائرة شبرا الخيمة ثان قليوبية تم إجراء جراحة له عن طريق الخطأ مما أدى إلى تدهور حالته الصحية لذا نستغيث بالنقابة والسيد النقيب العام”
بعد جراحة خاطئة | سامح عاشور يستجيب لاستغاثة محام على فيس بوك
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