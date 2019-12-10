ورشة عمل بعنوان iDiscovery بألسن عين شمس .. اليوم

أعلن الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا و البحوث بجامعة عين شمس ، عن تنظيم مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية iHUB، بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة iHUB ، ورشة عمل بعنوان iDiscover اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019.



يأتي ذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، و أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، و أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك بقاعة الترجمة الفورية.



و أوضح الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا و البحوث بجامعة عين شمس ، أن ورشة العمل المجانية تهدف إلى مساعدة الطالب أو المُتدرب على اكتشاف قدراته في ريادة الأعمال وصقل هذه القدرات وبناء عقلية ريادة الأعمال.



وأشار إلى أن الفئة المستهدفة طلاب البرامج الدراسية المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كلية الألسن .



وأكد أنه كان قد تم فتح باب التسجيل في الورشة إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

http://ihub.asu.edu.eg/idiscovery-facultyofalsun-10-12.h