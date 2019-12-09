أفضالك كثيرة | إلهام شاهين تنعى المخرج الراحل سمير سيف | شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على نعى المخرج سمير سيف، حيث نشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "رحمة الله على أستاذى وصديقى الشخصية العظيمة المحترمة".



واستكملت شاهين قائلة: :أفضالك كثيرة وأول من وثق فيا ومنحنى بطولة كبيرة فى بداية حياتى الفنية فى فيلم الهلفوت".



وأضافت: "لن أنساك أبدا، وربنا يجعل مثواك الجنة يا فنان يا جميل يا صاحب الخلق الراقى".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : الله يرحمه - البقاء لله .



وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.



سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.