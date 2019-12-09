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منوعات

بعد ثوران بركان الجزيرة البيضاء.. نيوزيلندا: لا أمل في العثور على ناجين.. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:08 م
ثوران بركان نيوزيلندا
ثوران بركان نيوزيلندا
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مروة إبراهيم
تواصل فرق البحث عن 8 سائحين في عداد الموتى على الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا، وذلك بعد ثوران بركان أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين، بينهم 4 في حالة حرجة.

وبدأت الطائرات بدون طيار التحليق فوق الجزيرة مع سطوع شمس الثلاثاء في نيوزيلندا، واضطرت مروحية هيلكوبتر إلى الهبوط على الجزيرة للبحث عن ناجين، لكن لا توجد آثار على بقاء أحياء على الجزيرة.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن الشرطة وخدمات الطوارئ تركز على انتشال 8 جثث، مما يرفع عدد القتلى إلى 13، مضيفة أن وقالت إن أحد الطيارين "تحرك بنفسه في جميع أنحاء الجزيرة بدلا من إجراء مجرد مسح جوي بالمروحية، وقام بذلك لبعض الوقت، ولسوء الحظ لم يكن هناك أي مؤشر على الحياة".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه كان هناك 74 سائحا من أستراليا وبريطانيا وماليزيا والصين على بعد 50 كيلومترا من الجزيرة التي تقع بشمال نيوزيلندا، عندما ثار البركان وألقى بالحمم في منتصف اليوم.

كما تم إدراج الزوجين المتزوجين حديثا جيمس- 23 عاما - ومادلين وايتهاوس- 24 عاما- من بريسبان البريطانية، في عداد المفقودين حتى وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

ووفقا لحسابهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تزوج الاثنان في سبتمبر الماضي، وقررا قضاء أجازة في نيوزيلندا.
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