البنك المركزي: ارتفاع القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية لـ1.042 مليار جنيه في أغسطس الماضي



ووصلت قروض قطاع الصناعة لـ 302.524 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 302.2 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 303.6 مليار جنيه في يونيو 20191، ووصلت قروض قطاع التجارة لـ 124.4 مليار جنيه مقابل 125.4 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ126.34 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





ارتفع إجمالي القروض المقدمة لغير الحكومة من عملاء البنوك بالعملة المحلية لـ 1.042 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.032 تريلون جنيه في يوليو السابق له بفارق 10 مليارات جنيه، ومقارنة بـ 1.03 تريليون جنيه في يونيو 2019 بزيادة بلغت 12 مليار جنيه.قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي القروض التي حصل عليها قطاع الزراعة بلغت 19.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 19.2 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 19.51 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.