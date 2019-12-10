اخبار البرلمان| عبد العال يهدد الحكومة.. والقوى العاملة ترفض فصل الموظف فوريا بسبب المخدرات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الإثنين 9 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:جلسة على صفيح ساخن شهدها مجلس النواب، اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث تم خلالها إقرار عدد من القوانين التي تتعلق بالسماح لوزير البترول لتوقيع عقود مع الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق عدة بالجمهورية.ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، اليوم، الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب مطالبًا من خلاله بطرد السفير الليبي من مصر بعد ما وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية برئاسة رجب اردوغان اتفاقا يقضي بتحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين وهو ما سوف يقضى بفتح الأراضي الليبية وإقليمها البحري للقوات التركية للتنقيب عن البترول بها رغم عدم تقارب الدولتين ولا يوجد هناك التصاق في أي جزء من حدودهما.تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب برلمانى يطالب فيه بسحب الثقة من الحكومة، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مناقشة البرلمان وتفعيل قانون جديد للشهر العقارى حال عدم الانتهاء من القانون الذى عرضته على المجلس خلال المهلة التى تم تحديدها ب 15 يوما.كشف النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ البرلمان عن مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن الأمر محسوم لصرف هذه العلاوات طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن بطء سرعة الانترنت فى مصر والتى أصبحت مشكلة كبيرة موضحًا أن خدمة الانترنت في مصر أسوأ من كل الدول حتى بالدول الأفريقية.