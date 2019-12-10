اخبار البرلمان| عبد العال يهدد الحكومة.. والقوى العاملة ترفض فصل الموظف فوريا بسبب المخدرات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الإثنين 9 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
جلسة ساخنة بالبرلمان.. جدل بسبب فصل الموظفين عن العمل.. وهجوم على الحكومة | تفاصيل
جلسة على صفيح ساخن شهدها مجلس النواب، اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث تم خلالها إقرار عدد من القوانين التي تتعلق بالسماح لوزير البترول لتوقيع عقود مع الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق عدة بالجمهورية.
وسط خلاف مع البرلمان| الحكومة تتمسك بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، اليوم، الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
بعد اتفاقية أردوغان والسراج.. مصطفى بكرى يطالب بطرد السفير الليبي
تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب مطالبًا من خلاله بطرد السفير الليبي من مصر بعد ما وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية برئاسة رجب اردوغان اتفاقا يقضي بتحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين وهو ما سوف يقضى بفتح الأراضي الليبية وإقليمها البحري للقوات التركية للتنقيب عن البترول بها رغم عدم تقارب الدولتين ولا يوجد هناك التصاق في أي جزء من حدودهما.
40 ألف فدان.. استجواب للحكومة بسبب الإهمال في الحفاظ على أراضي الدولة بالعياط
تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب برلمانى يطالب فيه بسحب الثقة من الحكومة، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.
بسبب قانون الشهر العقارى..عبدالعال: الوزراء مش عايزين يشتغلوا وسنقوم بدورنا تجاههم
شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مناقشة البرلمان وتفعيل قانون جديد للشهر العقارى حال عدم الانتهاء من القانون الذى عرضته على المجلس خلال المهلة التى تم تحديدها ب 15 يوما.
البرلمان يكشف مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمستحقين
كشف النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ البرلمان عن مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن الأمر محسوم لصرف هذه العلاوات طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.
تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات
قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن إلغاء المصرية للاتصالات سرعات الانترنت القديمة
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن بطء سرعة الانترنت فى مصر والتى أصبحت مشكلة كبيرة موضحًا أن خدمة الانترنت في مصر أسوأ من كل الدول حتى بالدول الأفريقية.
جلسة ساخنة بالبرلمان.. جدل بسبب فصل الموظفين عن العمل.. وهجوم على الحكومة | تفاصيل
جلسة على صفيح ساخن شهدها مجلس النواب، اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث تم خلالها إقرار عدد من القوانين التي تتعلق بالسماح لوزير البترول لتوقيع عقود مع الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق عدة بالجمهورية.
وسط خلاف مع البرلمان| الحكومة تتمسك بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، اليوم، الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
بعد اتفاقية أردوغان والسراج.. مصطفى بكرى يطالب بطرد السفير الليبي
تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب مطالبًا من خلاله بطرد السفير الليبي من مصر بعد ما وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية برئاسة رجب اردوغان اتفاقا يقضي بتحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين وهو ما سوف يقضى بفتح الأراضي الليبية وإقليمها البحري للقوات التركية للتنقيب عن البترول بها رغم عدم تقارب الدولتين ولا يوجد هناك التصاق في أي جزء من حدودهما.
40 ألف فدان.. استجواب للحكومة بسبب الإهمال في الحفاظ على أراضي الدولة بالعياط
تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب برلمانى يطالب فيه بسحب الثقة من الحكومة، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.
بسبب قانون الشهر العقارى..عبدالعال: الوزراء مش عايزين يشتغلوا وسنقوم بدورنا تجاههم
شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مناقشة البرلمان وتفعيل قانون جديد للشهر العقارى حال عدم الانتهاء من القانون الذى عرضته على المجلس خلال المهلة التى تم تحديدها ب 15 يوما.
البرلمان يكشف مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمستحقين
كشف النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ البرلمان عن مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن الأمر محسوم لصرف هذه العلاوات طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.
تأجيل نظر مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات
قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
تحرك عاجل من البرلمان بشأن إلغاء المصرية للاتصالات سرعات الانترنت القديمة
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن بطء سرعة الانترنت فى مصر والتى أصبحت مشكلة كبيرة موضحًا أن خدمة الانترنت في مصر أسوأ من كل الدول حتى بالدول الأفريقية.