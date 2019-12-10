مباراة تنس طاولة بين وزيرين.. والعناني يلتقي شباب البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي.. شاهد

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار مساء اليوم، في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي- مصر 2019 الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



التقى وزير الاثار بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



استهل وزير الآثار كلمته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإتاحة الفرصة للتواجد بين الأشقاء الأفارقة من كل بلاد القارة السمراء.



ثم قدم شرحا وافيا مصحوبا بصور توضيحية لعدد من الاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لاسيما المشروعات الأثرية التي تم افتتاحها مؤخرًا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مشيرا الي الدور الذي تلعبه هذه الافتتاحات والاكتشافات في رفع الوعي الأثري لدى أبناء الشعب المصري وخاصة الأطفال والشباب.



كما أشار وزير الآثار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان الذي من المقرر افتتاحه قريبا وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، إضافة الي افتتاح العديد من المتاحف الوطنية.



ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله قريبا المومياوات الملكية من متحف التحرير في موكب مهيب، والمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير. وافتتاحه في نهاية عام 2020.



كمًا أشار الي الجهود التي بذلتها الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية آخرها استعادة تابوت نجم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي نهاية اللقاء، أجاب وزير الآثار على العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور عن المزيد من المعلومات الجهود التي تبذلها مصر في استعادة الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية، وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الأثرية وأعمال ترميم القطع الأثرية.



كما وجه د. خالد العناني وزير الآثار للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020، واهدي د. أشرف صبحي الدكتور خالد العناني درع البرنامج، كما تفقد وزيرا الآثار والشباب والرياضة بعض صالات الألعاب الرياضية منها صالة لعبة الجمباز ولعبة تنس الطاولة (البنج بونج). وقام الوزيران بتجربة القاعة ولعبا ماتش في تنس الطاولة.