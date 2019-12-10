اللقاء الممنوع في روما.. بشار الأسد يتحدث عن دور قطر في تدمير سوريا.. ويؤكد: أشعر بالاشمئزاز من أردوغان.. والقناة الإيطالية تكشف سبب امتناعها عن بث مقابلة.. وتويتر يغلق حساب الرئاسة السورية

- تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية عقب بث مقابلة بشار الأسد مع محطة إيطالية





- بشار الأسد يتطرق إلى التدخل الخارجي في سوريا واستخدام الأسلحة الكيميائية





- التلفزيون الإيطالي يرفض بث مقابلة مع الرئيس السوري ويكشف عن السبب





أغلق موقع تويتر الحساب الرسمي للرئاسة السورية، عقب بث مقابلة للرئيس بشار الأسد مع محطة "راي نيوز 24" الإيطالية.وقالت الرئاسة السورية، عبر حسابها على فيسبوك "قبل قليل وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر".ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أجريت المقابلة الشهر الماضي وكان من المقرر بثها يوم 2 من ديسمبر الجاري، لكن التلفزيون الإيطالي امتنع عن بثها "لأسباب غير مفهومة".ويظهر الحساب الرسمي للرئاسة السورية على تويتر مغلقا.وأثارت المقابلة جدلا عقب امتناع التلفزيون الإيطالي عن بثها، حيث أجرتها الصحفية السابقة مونيكا ماجوني، وهي حاليًا مديرة قناة "راي كوم"، حيث كان هناك اقتراحا لبثّها على القناة الإخبارية "راي نيوز 24"، لكن نقابات شبكة "راي" عارضت الأمر.ونددت النقابات بفكرة بثّ مقابلة أجراها شخص من خارج فريق التحرير ويشغل وظيفة إدارية ولم يعد صحفيا.وقرر المسؤولون الرئيسيون في "راي" إرجاء بثّ المقابلة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن تُبثّ في الثاني من ديسمبر على "راي نيوز 24"، حيث كان من المفترض أن تُنقل في الوقت نفسه على وسائل الإعلام السورية.وقال رئيس الشبكة، فابريتسيو ساليني، في بيان: "لقد أُجري الحوار دون تكليف من أي برنامج يتبع شبكة (راي) وبالتالي لم يتم الاتفاق على موعد لبثه مسبقا"، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه من غير المرجّح حاليًا أن تبثّ قناة "راي" المقابلة.وعقب امتناع القناة؛ بثت الوكالة الرسمية السورية "سانا" المقابلة، حيث تحدث خلالها بشار الأسد مؤكدا أن بلاده ستخرج من الحرب أكثر قوة، وأن مستقبلها واعد، والوضع الميداني فيها الآن أفضل، مشيرًا إلى ما حققه الجيش العربي السوري من تقدم كبير في الحرب ضد الإرهاب.وأضاف بشار الأسد أنه منذ بداية الرواية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية أكدت سوريا أنها لم تستخدمها وأن التسريبات الأخيرة حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تثبت أن كل ما قالته سوريا على مدى السنوات القليلة الماضية كان صحيحًا وأنها كانت محقة وهم كانوا مخطئين.وقال بشار الأسد خلال المقابلة عقب سؤاله عن الوضع الاقتصادي في المناطق الريفية " هناك درجة أكبر من الفقر، لعب المال القطري دورًا أكثر فعالية مما لعبه في المدن، وهذا طبيعي؛ إذ يمكن أن يدفع لهم أجر أسبوع على ما يمكن أن يقوموا به خلال نصف ساعة. وهذا أمرٌ جيد جدًا بالنسبة لهم".وشدد بشار الأسد على أنه لم يستخدم الأسلحة الكيميائية " ومن المستحيل استخدامها في وضعنا، لعدة أسباب"، متابعا "عندما نكون في حالة تقدم، لماذا نستخدم الأسلحة الكيميائية؟! نحن نتقدم، فلماذا نحتاج لاستخدامها؟! نحن في وضع جيد جدًا، فلماذا نستخدمها؟! وخصوصًا في عام 2018"وعن السبب الثاني قال بشار الأسد: "عندما تستخدمين الأسلحة الكيميائية، فأنتِ تستخدمين سلاح دمار شامل، أي تتحدثين عن آلاف القتلى، أو على الأقل مئات. وهذا لم يحدث أبدًا، مطلقًا. هناك فقط تلك الفيديوهات التي تصوّر مسرحيات عن هجمات مفبركة بالأسلحة الكيميائية"وبسؤاله عن احتمالية إجراء مناقشات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان رد بشار الأسد: "لن أشعر بالفخر إذا تعين عليّ ذلك يومًا ما.. بل سأشعر بالاشمئزاز من التعامل مع مثل هذا النوع من الإسلاميين الانتهازيين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وتابع " ليسوا مسلمين، بل إسلاميين، وهذا مصطلح آخر، مصطلح سياسي. لكنني أقول دائمًا إن وظيفتي لا تتعلق بمشاعري، ولا بأن أكون سعيدًا أو غير سعيد بما أفعله، وظيفتي تتعلق بمصالح سوريا.. وبالتالي، أينما كانت تلك المصالح، فسأتجه".واتهم الأسد تركيا والولايات المتحدة وأوروبا بدعم الإرهاب، موضحا أن بعض الأنظمة أرسلت أسلحة للإرهابيين.وأوضح الأسد أن "أوروبا كانت اللاعب الرئيسي في خلق الفوضى في سوريا ومشكلة اللاجئين فيها، بسبب دعمها المباشر للإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول أخرى".وعن التدخل الروسي في سوريا، أشار الأسد إلى أنه "بسبب الدور الأمريكي السلبي، والدور الغربي السلبي فيما يتعلق بتركيا والأكراد، تدخل الروس من أجل تحقيق التوازن مع ذلك الدور. لجعل الوضع، أنا لا أقول أفضل الآن، وإنما أقل سوءًا، إذا توخينا الدقة".ودعا الأسد الدول التي تتدخل في المسألة السورية "للتوقف عن هذا التدخل وكذلك التوقف عن انتهاك القانون الدولي والتزام الجميع به الأمر الذي ينعكس إيجابا على وضع الشعب السوري".كانت الرئاسة السورية أعلنت السبت أنه في حال لم يتم بثّ "اللقاء كاملًا عبر محطة راي نيوز 24 خلال اليومين القادمين"، فإنها ستبثّه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء.وانتقد المكتب الإعلامي للرئاسة السورية القناة الإيطالية قائلا إنه "كان حريًا بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب" خصوصا أن إيطاليا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حيث "يُفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءًا أساسيًا من قيمه".لكن عقب بث المقابلة مباشرة، أغلق تويتر الحساب الرسمي للرئاسة السورية في إجراء مفاجئ.