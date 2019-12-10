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مرأة

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها .

تألقت ريهام حجاج فى الصورة بإطلالة شتوية ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى أعلى الركبة باللون الموف، ويتسم التصميم بالقماش المميز، ونسقت معه بالطو طويل باللون اللبنى وذات فرو باللون الفوشيا.

وانتعلت HALF BOOT باللون الأسود، فيما ارتدت حقيبة متناسقة مع لون إطلالتها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، واعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.
بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة
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