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تعليم

تكريم مؤسسي مـركـز تطويـر التعليـم الطبـي بطـب المنوفيـة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:21 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قسم التعليم
نظم مركز تطوير التعليم الطبي و تنمية الموارد البشرية بكلية الطب جامعة المنوفية حفلا لتكريم مؤسسي المركز و أعضائه السابقين بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و مؤسس المركز و الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية السابق ومؤسس المركز والدكتورة هيام عياد عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وعضو المركز و الدكتور ناصر عبد البارى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة نجوى نشأت مدير المركز.

ووفي بداية الحفل توجهت الدكتورة نانسي أسعد بالتهنئة للدكتور محمود قورة لتوليد منصب عميد الكلية كما وجهت الشكر للدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية السابق على ما بذله من جهد و عمل للارتقاء بكلية الطب ومستشفياتها الجامعية و قيادته الرشيدة للكلية بروح فريق العمل . وأشادت بدور المركز وأعضائه في تطوير العملية التعليمية داخل الكلية متمنية للدكتورة نجوى نشأت و فريقها التوفيق.

ورحب الدكتور محمود قورة عميد الكلية بالحضور و أعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحفل إستمرارًا لنهج كلية الطب جامعة المنوفية في تكريم كل صاحب عطاء داخل الكلية مؤكدًا أن أعضاء المركز السابقين قد بذلوا الكثير من الجهد و اقتطعوا الكثير من وقتهم بحب و إخلاص في العمل لتطوير العملية التعليمية داخل الكلية و أنه ينتظر من الفريق الجديد المزيد من التطوير و التى تصب في مصلحة الطالب الضلع الأساسي في العملية التعليمية متمنيًا لهم التوفيق و السداد.

ووجه الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية السابق بالشكر لإدارة الكلية و المركز على التكريم مشيدا بدور المركز في الفترة الماضية وما لمسه من جميع أعضاء المركز من حب وانتماء للكلية و السعى الدؤوب والمخلص في العمل الموكل إليهم للنهوض بالعملية التعليمية وهو ما تم جنى ثماره من استحداث طرق التدريس وأساليب التقويم و الدعم الطلابي.

و خلال الحفل تم عرض فيديو قصير عن الأنشطة و الفعاليات المختلفة لمركز تطوير التعليم الطبي خلال الفترة السابقة منذ تأسيسه و حتى الآن و تم إهداء درع المركز للدكتورة نانسي أسعد والدكتور أحمد جمال الدين مؤسسي المركز و شهادات تقدير لجميع فريق العمل السابق بالمركز.
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