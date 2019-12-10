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تعليم

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة في الهندسة الوراثية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:54 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، عن برنامج Arturo Falaschi ICGEB Fellowship الذى يتضمن الإعلان عن المنح التالية:

1- منح الدكتوراه: موجهة لطلبة الدراسات العليا بهدف الحصول على درجة الدكتوراه فى علوم الحياة.


الموعد النهائى للتقديم 31 مارس 2020

لمزيد من التفاصيل وتحميل استمارة التسجيل:

https://www.icgeb.org/activities/fellowsship

2- منح ما بعد الدكتوراه: موجة للعلماء الراغبين فى متابعة بحوث ما بعد الدكتوراه فى بيئة علمية عالمية المستوى، فى مجال علوم الحياة. الموعد النهائى للتقديم 31 مارس و 30 سبتمبر 2020

لمزيد من التفاصيل ولتحمل استمارة التسجيل:اضغط هنا
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