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رياضة

تكريم رباعي المنتخب الأولمبي.. جلسة خاصة بين رئيس الإسماعيلي واللاعبين.. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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نور عادل
عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق داخل أروقة النادى عقب مران اليوم، بحضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الادارة ، عبد الرحمن أنوس عضو اللجنة الفنية بالإضافة الى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

ووجه المهندس إبراهيم عثمان خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام والتكاتف فى المرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق فى المسابقة المحلية وتحقيق الصعود للدور قبل النهائى فى البطولة العربية.

وخلال الاجتماع، قرر المهندس إبراهيم عثمان، صرف مكافأة الفوز على الجزيرة الإماراتى والصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال.

وأعلن رئيس النادي الإسماعيلي عن تخصيص مكافآت ضخمة للفريق في حال تخطي عقبة الاتحاد السكندرى، والصعود للدور قبل النهائى من نفس البطولة.

وشدد رئيس النادي الإسماعيلي، على الجميع، بضرورة تحقيق الفوز فى مباراة المقاصة المقبلة؛ من أجل إرضاء الجماهير المتعطشة للانتصارات والتى تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترة الأخيرة.

وعلى هامش الاجتماع، كرَّم رئيس النادي الإسماعيلي، رباعى المنتخب الأوليمبى ” عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق ، وجيه عبد الحكيمن أحمدأيمن ” الحاصل على بطولة أفريقيا وحقق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، وقرر صرف مكافآت خاصة لهم من أجل تحفيزهم على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.
تكريم رباعي المنتخب الأولمبي.. جلسة خاصة بين رئيس الإسماعيلي واللاعبين.. صور
تكريم رباعي المنتخب الأولمبي.. جلسة خاصة بين رئيس الإسماعيلي واللاعبين.. صور
تكريم رباعي المنتخب الأولمبي.. جلسة خاصة بين رئيس الإسماعيلي واللاعبين.. صور
تكريم رباعي المنتخب الأولمبي.. جلسة خاصة بين رئيس الإسماعيلي واللاعبين.. صور
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