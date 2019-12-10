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توك شو

انهيار أبناء شعبان عبد الرحيم في البكاء على الهواء بسبب فيديو لوالدهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
أبناء شعبان عبد الرحيم
أبناء شعبان عبد الرحيم
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هاني حسين
دخل أبناء المطرب الشعب شعبان عبد الرحيم، في نوبة من البكاء؛ بعد عرض مقطع فيديو، يجمع بين والدهم الراحل، والمطرب الشعبى أحمد عدوية، من داخل المستشفى قبل رحيله.

وقال عصام، نجل المطرب شعبان عبد الرحيم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث":"أبويا كان أب وصاحب وصديق، وكان بيعيش معانا في كل تفاصيل حياتنا".

وتابع عصام شعبان عبد الرحيم: "أبويا علمنا أننا نكون محترمين قدام الناس، ومنزعلش حد مننا ".

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم في مستشفى المعادي العسكري، منذ أيام، عن عمر يناهز 62 عاما.

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